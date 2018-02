Calciomercato Inter, De Vrij non rinnova: arriva a parametro zero

Tare ha annunciato che De Vrij non rinnoverà il contratto in scadenza con la Lazio, il difensore olandese ha già un accordo con l'Inter.

L'ufficialità è arrivata prima di Lazio-Verona da Igli Tare: Stefan De Vrij non rinnoverà il contratto con i biancocelesti ed è libero di trovarsi un'altra squadra. O forse l'ha già trovata.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti il difensore olandese ha da tempo raggiunto un accordo con l'Inter sulla base di un quinquennale da 4,2 milioni di euro più bonus a stagione.

Un'offerta decisamente più alta rispetto a quella della Lazio che offriva il rinnovo di un anno a 2,5 milioni di euro con clausola rescissoria da 25 milioni. Rinnovo che peraltro De Vrij fino a qualche settimana fa sembrava sul punto di firmare.

A impedire la fumata bianca sarebbe però stata la Seg, agenzia che cura gli interessi di De Vrij e che sa bene come l'eventuale rinnovo con la Lazio, anche in caso di futura cessione, avrebbe impedito al proprio assistito di firmare un contratto economicamente vantaggioso come quello proposto dall'Inter.

"C’è un limite a come sono andate le cose, è una questione di correttezza. Lui è stato un professionista eccezionale, ha dato tanto alla Lazio e la Lazio ha dato tanto a lui, ma a fine stagione le nostre strade si divideranno.

Non c’è nulla di male, ringraziamo Stefan per quello che ha dato ma per ora non diciamo i motivi della separazione. L’unica cosa certa è che nel mondo i giocatori non mancano e noi dovremo essere bravi a trovarli", ha spiegato Tare a 'Premium'.

La perdita di De Vrij a parametro zero, in ogni caso, resta un colpo duro da digerire per la Lazio mentre il suo acquisto sarebbe un grande affare per l'Inter che, in questo modo, andrebbe a formare con Skriniar una coppia difensiva di assoluto valore per i prossimi anni. Adesso, insomma, non resta che attendere la firma e l'ufficialità. I tifosi nerazzurri, intanto, sognano.