Calciomercato Inter, Dalbert interessa al Borussia Monchengladbach

Sirene tedesce per Dalbert: il terzino brasiliano è richiesto dal Borussia Monchengladbach, l'Inter chiede la stessa cifra pagata al Nizza.

Potrebbe essere già finita l'avventura di Dalbert con la maglia dell'Inter: dopo una stagione incolore il terzino brasiliano potrebbe finire di nuovo sul mercato con il recente interesse manifestato dal Borussia Monchengladbach.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Dalbert è stato richiesto dal club tedesco e l'Inter ha già espresso la propria richiesta. La dirigenza nerazzurra chiede la stessa cifra investita lo scorso anno, quando pagò al Nizza 20 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Si lavora al prestito con diritto di riscatto sulle stesse cifre della scorsa estate: l'Inter non fa sconti per un giocatore che sotto la guida Spalletti ha trovato pochissimo spazio nell'arco della stagione. 13 presenze in Serie A per il classe '93, che ora potrebbe cercare più minutaggio in Bundesliga.