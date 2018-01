Calciomercato Inter, Coutinho alleato per Deulofeu: occhi pure su Cristante

L'Inter potrebbe avere nell'ex Coutinho un alleato in merito a Deulofeu, sempre più lontano dal Barcellona. Contatti con l'Atalanta per Cristante.

Non è ancora decollato il calciomercato dell'Inter, evidentemente influenzato dalle pesanti restrizioni imposte come ad ogni sessione dal FPF, diventato una sorta di incubo per i tifosi nerazzurri che dovranno rinunciare ai grandi nomi.

Non è un mistero però che tra gli obiettivi più sensibili figuri Gerard Deulofeu, ormai vicino all'addio al Barcellona: alleato dell'Inter è pronto a diventarlo l'ex Coutinho, a un passo dal blaugrana non appena il Liverpool accetterà la maxi offerta da 150 milioni di euro.

L'arrivo in Catalogna del brasiliano (che assicurerà anche un gruzzoletto all'Inter), unito al rientro di Dembélé, non farà altro che emarginare ulteriormente Deulofeu, già da alcune settimane ai margini del progetto tecnico.

I nerazzurri sanno bene però che l'unico modo per acquistarlo è quello del prestito, motivo per cui bisognerà attendere fino all'ultima settimana di mercato per l'affondo che potrebbe rivelarsi decisivo. Secondo 'Tuttosport' prende quota la candidatura di Ramires per il centrocampo, sempre più intenzionato a sbarcare in Italia dopo l'esperienza in Cina allo Jiangsu Suning.

Si allontanano sensibilmente sia Pastore che Mkhitaryan (Spalletti lo ha pubblicamente ammesso in conferenza stampa), mentre sarà sfida al Barcellona per Stefan de Vrij, in scadenza con la Lazio e possibile sostituto di Umtiti qualora il City arrivasse ad offrire ai catalani ben 60 milioni di euro.

Il tecnico nerazzurro conta di avere a disposizione il 14 gennaio (ripresa degli allenamenti dopo la sosta) Alessandro Bastoni, il cui arrivo anticipato dall'Atalanta sembra sempre più scontato, in virtù dell'emergenza difensiva che si è abbattuta sulla squadra nerazzurra.

Icardi continua ad essere un obiettivo del Real Madrid anche se, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a febbraio è previsto un incontro con la moglie ed agente Wanda Nara (oltre ai procuratori Letterio e Savini) per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 e del ritocco, verso l'alto, di clausola rescissoria ed ingaggio.

'Sky Sport' riporta di un inserimento dell'Inter per Bryan Cristante, già seguito dalla Juventus: la società meneghina vuole anticipare i rivali assicurandosi uno dei giocatori più brillanti di questa prima parte di stagione, conscia che l'Atalanta non è affatto intenzionata a privarsene già a gennaio.