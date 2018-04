Calciomercato Inter, contatto con il Villarreal per Soriano

Dalla Spagna sono sicuri: l'Inter ha contattato il Villarreal per chiedere informazioni su Roberto Soriano. Discorso rimandato a fine stagione.

L'Inter comincia a muoversi seriamente in sede di mercato, in attesa di capire se potrà disputare la prossima Champions League. Secondo quanto riportato da 'As', uno dei giocatori messi nel mirino da Piero Ausilio e dalla squadra mercato nerazzurra è Roberto Soriano.

L'ex centrocampista della Sampdoria, dopo una stagione fantastica in Liga (la prima), quest'anno ha trascorso un periodo molo buio. Due infortuni, uno ad agosto e uno a gennaio, ne hanno limitato notevolmente la crescita. Soriano è finito a poco a poco ai margini della squadra, totalizzando 21 presenze (molte delle quali però da subentrato e con pochi minuti a disposizione per impressionare il tecnico Calleja).

L'Inter ha fiutato probabilmente l'affare, sfruttando la situazione non idilliaca del giocatore in Spagna. I nerazzurri hanno contattato il Villarreal per capire il prezzo del cartellino ed i margini di trattativa. Le due squadre si sono date appuntamento a fine stagione.

Il Villarreal ha acquisto Roberto Soriano due anni fa dalla Sampdoria per 14 milioni di euro. Dopo una stagione così, la squadra spagnola non può forzare la mano per il costo del giocatore, che dal canto suo non disdegnerebbe per nulla l'avventura all'Inter. Tutto al momento è però rimandato.