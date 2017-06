Calciomercato Inter, chi è Karsdorp: terzino con il vizio dell'assist

13:07 Condividi Chiudi

L'Inter è alla ricerca di un terzino giovane e forte per la prossima stagione: nel mirino è finito Rick Karsdorp, 22enne in forza al Feyenoord.

Stagione da dimenticare l'ultima per l'Inter, che ha fallito anche l'accesso all'Europa League terminando il campionato al settimo posto: un piazzamento negativo che sta già portando cambiamenti come la chiamata di Luciano Spalletti sulla panchina, che avrà il compito di riportare i nerazzurri almeno tra le prime quattro.

Il nuovo tecnico ha già spiegato in conferenza stampa che il modulo prescelto per la sua Inter sarà il 4-2-3-1, guarda caso più che funzionale ad un giocatore come Rick Karsdorp.

LA CARRIERA

Karsdorp nasce l'11 febbraio 1995 a Schoonhoven, paese della provincia del Zuid-Holland dove inzia a muovere i primi passi da calciatore nella squadra locale, il VV Schoonhoven, impegnata nel campionato olandese amatoriale.

La svolta arriva all'età di 9 anni, nel 2004, quando viene notato dagli osservatori del Feyenoord che si innamorano di lui e gli propongono di tesserarlo, idea che naturalmente piace e non poco al piccolo Rick, bravo a mettersi in evidenza facendo tutta la trafila delle giovanili del club biancorosso e della Nazionale olandese.

L'esordio con la maglia della prima squadra arriva nell'agosto 2014 contro il Besiktas, mentre un anno dopo viene convocato per la prima volta dal ct Blind per le gare dell'Olanda contro Kazakistan e Repubblica Ceca, contro cui però non ha modo di esordire. Il primo gettone in maglia orange è datato 7 ottobre 2016 quando viene schierato titolare nel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2018 contro la Bielorussia, vinto dall'Olanda per 4-1.

Nel Feyenoord diventa nel frattempo uno dei titolari inamovibili, tanto da guadagnarsi la stima e l'interesse di diversi club europei, tra cui appunto l'Inter: nell'ultima Eredivisie è sceso in campo in 30 occasioni mettendo a segno una rete e ben 4 assist, mentre in Europa League è sceso in campo 6 volte nel corso della fase a gironi.

CARATTERISTICHE FISICHE

Karsdorp può vantare un fisico decisamente imponente per la sua età: è alto 182 cm e pesa 80 kg, il che gli permette di fare del suo meglio nei contrasti e di dire la sua anche sui palloni alti, anche se quest'ultima non è propriamente la sua specialità.

Il punto di forza di Karsdorp è infatti rappresentato dalla velocità con cui percorre la fascia destra, abbinata ad un'ottima tecnica individuale; eppure il ruolo di terzino destro è stata un'intuizione dell'attuale tecnico del Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst.

In origine infatti Karsdorp giocava prevalentemente come centrocampista centrale o trequartista, posizioni utili comunque in fase di costruzione della manovra dove può vantare un'ottima visione di gioco con dei passaggi smarcanti per i compagni di squadra.

De lange, diepte ballen van Karsdorp op Jørgensen, een van de vele hoogtepunten gisteren bij Heerenveen - Feyenoord. pic.twitter.com/tKRvhMt4pw — Wes Beuvink (@WesBeuvink) 20 marzo 2017

A tal proposito bisogna evidenziare i 4 assist messi a segno durante l'ultimo campionato olandese, residuo di un passato da centrocampista. Ora però il suo presente e futuro si chiama fascia destra, posizione che può essere considerata come il suo habitat naturale.

IDEALE PER IL 4-2-3-1

Nel Feyenoord di Giovanni Van Bronckhorst, Karsdorp si è poco a poco ritagliato il suo spazio nel 4-2-3-1 da terzino destro, ruolo che lo ha visto protagonista per tutta la stagione grazie alle sue continue sgroppate dalla difesa sino all'attacco che gli hanno permesso di recitare un ruolo di prim'ordine nella vittoria dell'Eredivisie.

Un modulo a lui più che congeniale, nonostante possa dire la sua anche in un 4-3-3 che comunque va a premiare le sue caratteristiche da velocista ed un gioco sulle fasce laterali dove gli esterni vengono continuamente chiamati in causa.

Inutile dire dunque che un suo eventuale approdo all'Inter sarebbe una manna dal cielo per lui, visto che Spalletti ha già comunicato di voler adottare il 4-2-3-1. sistemazione tattica che Karsdorp conosce ormai alla perfezione, avendola già sperimentata con successo in Olanda.

NELL'INTER

Spalletti accoglierebbe dunque un giocatore capace di adattarsi completamente al suo stile di gioco, in considerazione del fatto che il tecnico di Certaldo ha sempre avuto un debole per quei terzini di spinta, caratteristica che effettivamente descrive alla perfezione Karsdorp.

L'olandese si giocherebbe dunque un posto da titolare con Danilo D'Ambrosio, anche se le qualità dei due sono abbastanza diverse: nel caso di Karsdorp c'è una predilezione per il calcio offensivo, magari poco tattico, D'Ambrosio invece preferisce spesso e volentieri non osare in avanti, magari rimanendo qualche metro indietro e lasciando l'iniziativa a Candreva.

L'arrivo di Karsdorp dunque porterebbe maggiore vivacità sull'out di destra all'Inter, una posizione del campo dove spesso e volentieri quest'anno è mancato quel qualcosa in più per fare il salto di qualità.

E magari potrebbe pure migliorare la percentuale di cross andati a buon fine: Candreva è stato infatti il giocatore che ha calciato più palloni in area dalla destra, il più delle volte senza riuscire a trovare il terminale offensivo Icardi. Con Karsdorp, però, la storia potrebbe essere nettamente diversa.

I nerazzurri dovranno però guardarsi da tanti altri club, interessati all'olandese: tra questi spicca un'altra società italiana, la Roma, con il neo tecnico Di Francesco che potrebbe puntare proprio su di lui per la prossima stagione, proponendo un'offerta vantaggiosa al Feyenoord.

SEMPRE AL TOP GRAZIE ALLA SUA ASTRID

Inutile dire che uno dei segreti di Karsdorp sia la procace fidanzata Astrid Lentini, di professione modella e diventata da qualche mese una vera e propria star dei social con foto al dir poco provocanti:

👶🏽 A post shared by @astridbll on May 28, 2017 at 7:24am PDT L'articolo prosegue qui sotto

Un motivo in più dunque per vedere all'opera l'esterno olandese anche in Italia: siamo estremamente sicuri che i tifosi nerazzurri approvino...