Calciomercato Inter, Candreva "da non escludere" al Chelsea: ritorno su Berardi

La possibile cessione di Candreva al Chelsea fa ripartire la caccia dell'Inter a Berardi, ma il Sassuolo chiede almeno 40 milioni di euro.

Ritorno di fiamma. La possibile cessione di Antonio Candreva al Chelsea di Conte infatti, secondo quanto scrive 'Tuttosport', avrebbe indotto l'Inter a tornare nuovamente su Domenico Berardi, pallino nerazzurro ormai da anni.

Berardi d'altronde rappresenterebbe l'alternativa ideale a Candreva come posizione in campo, ma il Sassuolo dopo aver ceduto Defrel alla Roma non sembra ovviamente intenzionato a fare sconti.

La valutazione di Berardi anzi si aggirerebbe addirittura tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra davvero importante dalla quale l'Inter, come detto, potrebbe rientrare almeno in parte proprio con la cessione di Candreva.

L'esterno dal canto peraltro non ha del tutto escluso un trasferimento al Chelsea, porta tenuta aperta anche dall'agente ai microfoni di 'FcInter1908.it': "Futuro? Resta a Milano all'80%. Chelsea? Non escludiamo nulla".

Ecco allora che davanti a un'offerta da 25 milioni di euro l'Inter potrebbe seriamente prendere in considerazione l'idea di cedere Candreva e tornare all'assalto di Berardi mentre Keita sarebbe l'eventuale alternativa a Perisic, sempre nel mirino del Manchester United.

Intanto in attesa del grande colpo oggi è atteso a Milano il centrocampista Matias Vecino, per il quale l'Inter pagherà la clausola rescissoria da 24 milioni di euro alla Fiorentina.

Il tutto mentre i nerazzurri aspettano ancora la risposta definitiva dal Nizza per Dalbert e puntano all'acquisto di un altro difensore centrale dopo quello di Skriniar: secondo 'Il Corriere dello Sport' piacciono Inigo Martinez, Lemos e Diop.