Calciomercato Inter, Ausilio conferma De Vrij: "Abbiamo depositato il contratto"

Il direttore sportivo dell'Inter conferma l'acquisto di De Vrij: "Abbiamo depositato il contratto molto tempo fa, Icardi resta anche senza Champions".

Piero Ausilio a tutto campo sul calciomercato dell'Inter. Il direttore sportivo, intervistato da 'Sky Sport' a margine del 'Premio Gentleman', intatti chiarisce la posizione dei nerazzurri sul caso De Vrij e sull'eventuale cessione di Icardi.

"Tare ha detto quello che pensa ma se le sue parole erano rivolte all'Inter posso dire che noi non abbiamo sbagliato niente. Abbiamo fato una comunicazione alla Lazio ai primi di marzo .

Abbiamo depositato il contratto in tempi molto antecedenti rispetto a questo periodo, se la Lazio vuole può controllare. D'altra parte, non mi sembra che le sue prestazioni siano calate. In campo domenica sera? Non mi interessa" , rivela Ausilio.

Quindi il direttore sportivo ribadisce l'incedibilità di Icardi: "Ha tre anni di contratto con l'Inter e a fine stagione vedremo se c'è l'opportunità di fare qualche aggiustamento e prolungamento.

Icardi resta, non abbiamo nessuna intenzione di cederlo. Quarto o quindo posto non cambiano la nostra volontà di proseguire col nostro capitano. La clausola è lì, ha delle scadenze temporali ed è valida solo per l'estero".

Ausilio invece sembra meno ottimista sui riscatti di Cancelo e Rafinha: "Qui i tempi sono stretti. Non si tratta di decisioni tecniche. Champions o Europa League non cambia nulla, sono discorsi che vanno a incidere sulla prossima stagione.

Quelli che sono gli obiettivi economici da centrare entro il 30 di giugno invece sono legati al Fair Play Finanziario, a un accordo che è stato fatto con la UEFA e che non dipende dalla Champions".