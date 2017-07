Calciomercato Inter, Ausilio annuncia Skriniar: "Sarà ufficializzato oggi"

E' fatta per l'approdo di Skriniar all'Inter, c'è l'annuncio di Ausilio: "Sarà ufficializzato oggi". Alla Sampdoria era già finito Caprari, ora cash.

Con l'arrivo di luglio inizia finalmente anche il calciomercato dell'Inter. Dopo le cessioni necessarie entro il 30 giugno causa fair play finanziaro, la squadra nerazzurra può cominciare ad accogliere nuovi giocatori. Ausilio piazza il colpo in difesa con MilanSkriniar, centrale slovacco prelevato dalla Sampdoria.

E' lo stesso Ds interista ad annunciare la chiusura dell'operazione nella mattinata di giovedì: "L'ingaggio di Skriniar sarà ufficializzato oggi". Lo slovacco arriva all'Inter nell'affare che ha portato Caprari alla Sampdoria, annunciato con anticipo rispetto a questa operazione: 15-20 milioni cash ai blucerchiati, più il trasferimento dell'attaccante classe '93, valutato 12-15 milioni, alla corte di Giampaolo.

Skriniar lascia la Sampdoria dopo un anno e mezzo: periodo iniziale da dimenticare, poi ottima seconda parte di 2016/2017. E' un nuovo difensore per Luciano Spalletti, un centrale che, nell'attuale rosa, duellerà con Murillo per il posto da titolare affianco dell'imprescindibile Miranda.

Eletto miglior Under 21 slovacco qualche mese fa, Skriniar è ormai nel giro della Nazionale maggiore: classe '95, era stato acquistato dalla Sampdoria per appena un milione di euro. Plusvalenza da sogno per i blucerchiati, che l'hanno rivenduto dopo appena un anno e mezzo ad una cifra decisamente superiore. A ore l'annuncio ufficiale e le prime foto in maglia Inter.