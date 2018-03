Calciomercato Inter, Ausilio a Roma: seguito anche Strootman

Piero Ausilio ha assistito a Roma-Shakhtar per vedere da vicino Bernard che si svincolerà a fine stagione, occhi puntati anche su Strootman.

Mentre la Roma si giocava l'accesso ai quarti di Champions League contro lo Shakhtar in tribuna, tra gli altri, c'era anche chi sognava di strappare ai giallorossi uno dei titolarissimi.

Stiamo parlando di Kevin Strootman che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', è stato seguito con particolare attenzione da Piero Ausilio il quale martedì sera era all'Olimpico per assistere alla partita.

In realtà l'obiettivo principale del direttore sportivo nerazzurro era Bernard, brasiliano di passaporto spagnolo che a fine stagione lascerà lo Shakhtar a parametro zero, ma come già raccontato da Goal non è un mistero che Spalletti abbia espresso il suo gradimento per Strootman, giocatore che peraltro piacerebbe anche al Milan.

A frenare l'eventuale operazione ovviamente è l'alta clausola rescissoria fissata dalla Roma per liberare il centrocampista olandese, clausola che ammonta a circa 32 milioni di euro.

Decisamente troppi per l'Inter che, sempre da Roma ma sponda Lazio, a fine stagione dovrebbe portarsi via l'altro olandese De Vrij a costo zero anche se al momento non ci sono da registrare sviluppi significativi. Le grandi manovre, insomma, continuano.