Calciomercato Inter, Antonello su Icardi: "Futuro? Al momento giusto"

Il CEO dell'Inter frena sul possibile rinnovo di Icardi: "Ne parleremo quando sarà il momento, Pastore non è mai stato un obiettivo".

Nessuna fretta in casa Inter dove, archiviata la finestra di gennaio, gli occhi sono già puntati sul calciomercato estivo quando i nerazzurri potrebbero perdere il bomber Mauro Icardi.

"E' il nostro capitano, è fondamentale per noi e ci auguriamo che possa avere una seconda parte di stagione al pari della prima parte. Se sarà necessario ci siederemo a parlare, al momento opportuno", assicura però il CEO Antonello intervistato da 'Premium'.

Antonello peraltro non sembra preoccupato neppure dal possibile cambio di procuratore da parte di Icardi: "Wanda Nara? Non importa chi ci sia di fronte, importa lavorare per il bene dell’Inter, tutti lavoriamo per questo".

Intanto chissà che il nuovo bomber non possa arrivare proprio dall'Argentina dove Ausilio avrebbe puntato Lautaro Martinez: "Il nostro lavoro è anche quello di andare alla ricerca di talenti in tutto il mondo. Stiamo lavorando e vedremo cosa accadrà".

Un argentino che invece non vestirà la maglia dell'Inter è Javier Pastore, ma Antonello ribadisce: "Non è mai stato nei nostri obiettivi di mercato". Capitolo chiuso.