Calciomercato Inter, agente Jovetic: "Riscatto Siviglia entro il 30"

L'agente di Stevan Jovetic, sentito da 'ABC de Sevilla', spiega: "Lui vuole restare, il Siviglia può riscattarlo entro il 30 maggio a 13 milioni...".

Tra qualche giorno l'Inter potrebbe ritrovarsi in tasca una bella somma, esattamente 13 milioni di euro. Soldi derivanti dalla possibile cessione a titolo definitivo di Stevan Jovetic al Siviglia, che ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto entro la fine di questo mese.

A fare il punto della situazione sul futuro del 27enne montenegrino è stato l'agente, Fali Ramadani, intervistato da 'ABC de Sevilla': "Il giocatore vuole restare, me l'ha detto, ma non dipende da noi. Jovetic sa che può dare molto di più ed è entusiasta. Il Siviglia ha un'opzione fino al 30 maggio, mancano solo 12 giorni".

Ramadani conferma le cifre dell'affare: "Ne ho lette tante, ma in inverno abbiamo concordato che l'importo dell'operazione fosse di 13 milioni. Se la società parlerà con l'Inter per abbassare la cifra del riscatto? Non so nulla. Ci sono molte squadre interessate, ma fino al 30 maggio il Siviglia ha la possibilità di acquistare il ragazzo. Poi tutto può succedere".

Jovetic, arrivato in Andalusia a gennaio, vanta un bottino di 5 goal e 4 assist nella Liga, con sole 11 presenze da titolare all'attivo. Ha segnato ben 3 reti al Real Madrid: due appena sbarcato, tra Coppa del Re e campionato, ed una domenica scorsa, nel 4-1 patito dagli uomini di Sampaoli al 'Bernabeu'.