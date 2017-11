Calciomercato, il PSG sfida Napoli e Inter: asta per Chiesa

13:49 Condividi Chiudi

Oltre a Napoli e Inter anche il PSG avrebbe sondato Federico Chiesa. Cyril Thereau gli dà un consiglio: "Non andare via, mi ucciderebbe".

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere lontano dall'Italia. Secondo quanto riporta 'La Nazione', infatti, sul giocatore ci sarebbe anche il PSG.

L'esterno è molto vicino al rinnovo con la Fiorentina che dovrebbe prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2021 fino al 2022 alzando l'ingaggio del giocatore da 400 mila a circa 2 milioni di euro netti a stagione.

Una cifra importante per il budget della Fiorentina ma comunque molto distante da quello che potrebbero offrire a Chiesa i top club di tutta Europa.

Ecco allora che dopo Napoli e Inter, pronta a mettere sul piatto della Fiorentina qualcosa come 40 milioni di euro, come detto si sarebbe fatto avanti il PSG.

Il club parigino, peraltro in ottimi rapporti con i viola dopo la trattativa della scorsa estate per Jese Rodriguez, avrebbe sondato il terreno col giocatore per capire la sua disponibilità al trasferimento in Francia.

Un trasferimento che non piacerebbe affatto a Cyril Thereau, dichiarato tifoso del Marsiglia che si è così espresso ai microfoni di 'Premium Sport': "Qui a Firenze è amato da tutti, so che è intelligente e per lui sarebbe meglio restare per crescere ancora. Spero con il cuore che non vada a Parigi: mi ucciderebbe".