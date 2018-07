Calciomercato, Howedes trova squadra: ufficiale alla Lokomotiv Mosca

Non sarà ancora in Italia il futuro di Benedikt Howedes: firma con la Lokomotiv Mosca, contratto della durata di quattro anni.

Sembrava potesse continuare in Italia la carriera di Benedikt Howedes dopo la non felice esperienza alla Juventus: sul difensore tedesco si era fiondata la Lazio, trattativa che alla fine non andrà in porto.

A spuntarla sono stati i campioni di Russia in carica della Lokomotiv Mosca: nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità dell'acquisto del giocatore, che ha firmato un contratto di natura quadriennale.

BREAKING: 2014 World Cup winner Benedikt Höwedes has signed a four-year deal with Lokomotiv! Welcome, @BeneHoewedes! pic.twitter.com/MYibEvIkdi 31 luglio 2018

Questo il comunicato emesso al riguardo: "Il vincitore della Coppa del Mondo ha firmato un contratto della durata di 4 anni con la Lokomotiv Mosca".

L'esborso economico della società russa dovrebbe essere di 5 milioni di euro da destinare allo Schalke 04, club dove era ritornato dopo il mancato riscatto della Juventus, con cui ha realizzato una rete (contro il Crotone) in appena tre presenze in Serie A.

I bianconeri hanno deciso di non riscattare Howedes soprattutto a causa dei frequenti problemi fisici che hanno attanagliato il tedesco lungo l'intero arco della stagione, non proprio una garanzia per le dinamiche future.

In Russia troverà Krychowiak, altro acquisto eccellente della Lokomotiv, che ha intenzione di fare ottima figura anche in Champions League.