Calciomercato Genoa, Perin rivuole Bertolacci: "Gli invio sms ogni giorno"

18:49 Condividi Chiudi

Mattia Perin 'chiama' Bertolacci per la seconda volta al Genoa: "Ha classe ed è uomo". Poi chiude al Milan: "Voglio diventare grande qui".

Mattia Perin rivuole Andrea Bertolacci al Genoa. Il portiere strizza l'occhio al centrocampista del Milan, il cui futuro potrebbe essere nuovamente tra le fila del Grifone.

Il portiere, in conferenza stampa, ha confessato il pressing in chiave mercato sull'ex compagno: "Lo sento ogni giorno. La sua sarebbe una presenza importante all'interno della squadra sia come giocatore per la sua classe che come uomo. Posso solo dire che ogni giorno gli invio un messaggino tattico".

Bertolacci, prima di approdare al Diavolo nel 2015, per 3 stagioni aveva giocato in rossoblù collezionando 90 presenze e 12 goal.

Proprio i rossoneri, inoltre, per sostituire Donnarumma prima che gli spiragli per il rinnovo si riaprissero avevano pensato a Perin. Il quale però giura amore ai liguri: "Tutto ingigantito, Gigio, tiene al Milan come io tengo al Genoa. Voglio diventare grande qui".