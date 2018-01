Calciomercato Genoa, Palladino saluta: ufficiale il passaggio allo Spezia

19:11 Condividi Chiudi

Passaggio allo Spezia a titolo definitivo per Palladino: l'attaccante lascia il Genoa dopo appena quattro presenze.

Era stato riportato dal Genoa in rossoblù dopo essere rimasto svincolato in estate. Ma la terza avventura di Raffaele Palladino a Genova è durata pochissimo: quattro presenze e nuovo addio ufficiale. Allo Spezia, in Serie B per la quarta volta.

"Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con il Genoa Cricket and Football Club s.p.a. per il passaggio alla corte di mister Gallo del centrocampista offensivo classe '84 Raffaele Palladino che giunge in riva al Golfo del Poeti a titolo definitivo".

Importante rinforzo di esperienza per lo Spezia, che proverà a puntare seriamente alla salita in Serie A anche grazie al nuovo arrivato. Del resto all'ultima esperienza nella seconda serie, Palladino è riuscito a guidare il Crotone alla promozione.

L'articolo prosegue qui sotto

34 anni ad aprile, Palladino ha accettato di spostarsi pochissimo da Genova, rimanendo in Liguria: in Serie B ha già giocato con Crotone, Juventus e Salernitana, ottenendo due promozioni su tre. Un bel biglietto da visita per le ambizioni dello Spezia.

L'addio di Palladino era ovviamente nell'aria, considerando come l'ex Crotone fosse stato eliminato dalla lista del Genoa per la Serie A. Questo in virtù dell'arrivo di Giuseppe Rossi, scommessa della dirigenza rossoblù per il 2018.

Allo Spezia, che ultimamente sta giocando con il 4-3-1-2, se la vedrà con Granoche, Marilungo e un altro vecchio leone come Alberto Gilardino. Esperienza al massimo per Fabio Gallo.