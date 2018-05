Calciomercato Genoa: Marchetti o Skorupski per il post Perin

Il Genoa pensa già al sostituto di Perin: in prima linea c'è Marchetti, ma piace anche Skorupski della Roma.

Il Genoa non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato se, come sembra, dovrà fronteggiare questa estate l'addio di Mattia Perin, fortemente corteggiato dalla Juventus, che come confermato dal direttore sportivo Perinetti verrà incontrata nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza ligure ha già individuato due profili che potrebbero fare al caso di Ballardini. Il primo nome è quello di Federico Marchetti, il prossimo 30 giugno in scadenza di contratto con la Lazio.

Il secondo nome è quello del romanista Skorupski, che nel 2017-2018 ha trovato poco spazio data la grande stagione di Alisson. Sull'ex Empoli c'è da segnalare però anche l'interessamento da parte della Fiorentina, che deve ancora valutare se riscattare o meno Sportiello dall'Atalanta.