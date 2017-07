Calciomercato Fiorentina, Veretout si avvicina: domani le visite

La Firoentina ha chiuso per Veretout, il giocatore sbarcherà a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto.

Un calciomercato in sordina, con nomi poco conosciuti e tutti da scoprire. Niente di nuovo. La Fiorentina nel corso dell'ultimo decennio ha scoperto all'estero i vari Jovetic, Ljajic, Nastatic, che non sono certo diventati dei fuoriclasse assoluti ma hanno comunque portato plusvalenze e sorrisi. Quest'anno Corvino ha portato in città i Zekhnini, i Gaspar. E tra poco Jordan Veretout.

Veretout è probabilmente il giocatore più rodato tra quelli in orbita Fiorentina: il suo arrivo non è ancora ufficiale, ma il centrocampista francese firmerà presto con i viola. Per sette milioni, che finiranno nelle casse dell'Aston Villa, il classe '93 sbarcherà in città nella giornata di martedì: visite mediche e firma.

Campione Mondiale Under 20 nel 2013, in una squadra francese da sogno di cui facevano parte anche Thauvin, Pogba e Kondogbia, nel corso degli ultimi anni non ha brillato a livelli assoluti tra il prestito al Saint Etienne e la stagione con l'Aston Villa. Cerca rilancio a Firenze, consapevole di avere ancora tutta una carriera davanti.

Intanto Tony Xia, numero dell'Aston Villa, ha punzecchiato la ex squadra del centrocampista francese: "Il Saint Etienne non ha pagato quanto concordato, il prezzo era anche a buon mercato, poi per Veretout altri hanno offerto di più".

Il giocatore arriva in virtù degli addii di Borja Valero e Vecino, entrambi acquistati dall'Inter, con il primo già ufficializzato e il secondo probabilmente confermato in nerazzurro dopo la chiusura dell'affare Veretout-Fiorentina. Per il quale manca oramai veramente pochissimo.

Per Veretout ben 43 presenze ufficiali nell'ultima stagione tra Europa League, Ligue 1, Coupe de la Ligue e Coupe de France: quattro goal e cinque assist, non abbastanza per strappare la giusta offerta di riscatto da parte del Saint-Etienne. Ci ha pensato la Fiorentina: presto sarà il dopo Borja Valero. Il dopo Vecino.