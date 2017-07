Calciomercato Fiorentina: trattativa avanzata per Emre Mor

La Fiorentina ha individuato l'erede di Bernardeschi: è Emre Mor, del Borussia Dortmund. L'operazione si può chiudere per 12 milioni di euro.

La ferita della cessione dell'ex beniamino Bernardeschi alla Juventus è ancora aperta, ma la vita va avanti. E va avanti la Fiorentina, che pare avere scelto il nome del successore: Emre Mor, talento tascabile del Borussia Dortmund.

Secondo quanto rivela 'Sportitalia', il funambolo turco di origini danesi è oggetto di una trattativa tra i due club: operazione che sarebbe in stato avanzato, con la Fiorentina pronta a chiudere per 12 milioni di euro.

Potrebbe dunque essere proprio Emre Mor, 20 anni, l'elemento designato per far dimenticare Bernardeschi. Del resto il ruolo e le caratteristiche sono simili: brevilineo, alto meno di un metro e 70, anche il giallonero è un mancino che ama partire da destra, proprio come il neo juventino.

Emre Mor lascerebbe così il Borussia Dortmund dopo appena un anno: i tedeschi lo avevano acquistato un anno fa dal Nordsjælland, ma in Bundesliga il turco non si è mai ambientato fino in fondo, giocando appena 12 volte e segnando una rete.

Pantaleo Corvino ha però deciso di puntare su di lui, nell'ottica di una caccia costante a giocatori giovani e potenzialmente futuribili. Ed Emre Mor, nonostante un'annata difficile, ha tutto per poter rappresentare un colpo da novanta.