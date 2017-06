Calciomercato Fiorentina: Simeone obiettivo n° 1, Destro e Pavoletti alternative

La Fiorentina tratta la cessione di Kalinic e lavora per sostituirlo al centro dell'attacco: tre nomi in lizza, Simeone in pole ma costa tanto.