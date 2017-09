Calciomercato Fiorentina, rimpianto Grosicki: "Perché non ho firmato?"

L'ala polacca dell'Hull City, Kamil Grosicki, svela: "Ora posso dire di essere stato vicino alla Fiorentina. Accordo trovato in dieci minuti".

Quello della Fiorentina è stato un calciomercato all’insegna della rivoluzione. Nel corso dell’estate infatti, hanno lasciato Firenze elementi che fino a poche mesi fa erano considerati colonne della compagine gigliata come Rodriguez, Ilicic, Borja Valero, Bernardeschi, Vecino e Kalinic, e sono arrivati moltissimi nuovi giocatori chiamati ad aprire un nuovo ciclo.

La Fiorentina ha puntato soprattutto sui giovani ma, è stata anche ad un passo dal chiudere su un elemento di grande esperienza che avrebbe potuto fare comodo a Stefano Pioli: Kamil Grosicki.

L’esterno polacco, che dal gennaio 2017 milita all’Hull City (squadra che ora milita in Championship, parlando all’Hull Daily Mail, ha svelato: “Sono molto deluso, i miei agenti non hanno fatto ciò che mi avevano promesso. Mi chiedo che cosa sia successo”.

Alla base della delusione di Grosicki il mancato approdo a Firenze: “Adesso posso dire di essere stato molto vicino alla Fiorentina. Abbiamo raggiunto un accordo in appena dieci minuti, quindi non ho idea del perché non ho firmato con loro. Io sono un giocatore che merita un livello più alto rispetto a quello della Championship”.