Calciomercato Fiorentina: nuovi contatti per Simeone, Ilicic verso la Sampdoria

La Fiorentina nelle ultime ore ha avviato nuovi contatti con il Genoa per Giovanni Simeone, in uscita Ilicic si avvicina alla Sampdoria.

Il calciomercato della Fiorentina si muove in entrata e in uscita. I viola, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', hanno avviato nelle ultime ore nuovi contatti con il Genoa per l'attaccante Giovanni Simeone.

Con Kalinic che lascerà il club gigliato, la giovane punta argentina è uno dei maggiori indiziati per rimpiazzare il giocatore croato.

In uscita invece c'è lo sloveno Josip Ilicic. Il trequartista, secondo quanto riporta sempre 'Sky Sport', è finito nel mirino della Sampdoria, che lo vede come sostituto ideale per Bruno Fernandes, che si accaserà a breve con lo Sporting Lisbona.

I doriani avrebbero pronta un'offerta da 5 milioni di euro per il giocatore, mentre i toscani ne vorrebbero 7,5. La fumata bianca potrebbe arrivare a una cifra intermedia attorno ai 6 milioni di euro.