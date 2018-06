Calciomercato Fiorentina, Lafont è il nuovo titolare: 8.5 milioni al Tolosa

La Fiorentina ha chiuso per l'acquisto di Lafont, estremo difensore classe 1999 in arrivo dal Tolosa: firmerà coi viola fino al 2023.

Un Donnarumma a Milano, un Donnarumma a Firenze. Che risponde al nome di Alban Lafont. La Fiorentina ha infatti chiuso l'acquisto del suo nuovo portiere titolare, ovvero il giovanissimo talento francese classe 1999, la stessa età del collega rossonero.

Considerato secondo solamente a Donnarumma tra i migliori giovani portieri d'Europa, Lafont arriverà alla Fiorentina nei prossimi giorni: manca solo l'ufficialità per l'importante colpo della società viola, pronta a versare 8.5 milioni nella casse del Tolosa. Per il 19enne invece contratto fino al 2023.

Il giovane francese non sarà però disponibile per tutto il mese di luglio, visto che sarà impegnato con la sua Nazionale all'Europeo Under 19 in Finlandia a partire dal 16 luglio (con uno stage che comincia ancora prima). Salterà quindi il ritiro e le eventuali prime partite della Fiorentina in Europa League, se sarà confermata l'esclusione del Milan.

Lafont è nato in Burkina Faso, ma si è trasferito in Francia a nove anni: dal 2013 ha cominciato a vestire le casacche di tutte le Nazionali giovanili transalpine, fino all'Under 20. Per la Nazionale maggiore ci sarà tempo, considerando la grande concorrenza, da Lloris a Mandanda.

E' comunque considerato il futuro della Francia e già dopo i Mondiali russi potrebbe essere convocato per delle amichevoli: nell'ultima stagione ha fatto registrare una percentuale di successo del 95% sulle uscite alte, sui cross dalle fasce, dimostrando di essere sempre attento e preciso.

Dal 2015 gioca titolare in Ligue 1 nel Tolosa, ovvero dalla stessa annata in cui Donnarumma è diventato imprescindibile del Milan: un percorso simile per i due giocatori, ma l'estremo difensore rossonero è riuscito ad ottenere anche esperienza internazionale tra Nazionale azzurra ed Europa League.

Guarda caso, Lafont potrà continuare a crescere se dovesse essere confermata la squalifica della squadra di Donnarumma, ovvero il Milan: se i rossoneri rimarranno fuori dall'Europa League, verranno sostituiti dai viola. Per i classe 1999 un destino a dir poco intrecciato.