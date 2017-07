Calciomercato Fiorentina, Eysseric ad un passo: accordo fino al 2021

La Fiorentina è vicina a Valentin Eysseric, attaccante esterno del Nizza: accordo col giocatore per un quadriennale. Contatti per Politano.

Ormai rassegnata a perdere Bernardeschi (sempre più vicino alla Juventus), la Fiorentina cerca di non perdersi d'animo e sembra già aver trovato il sostituto dell'azzurrino: si tratta di Valentin Eysseric, esterno d'attacco in forza al Nizza.

L'attaccante francese piace al dg Corvino che, secondo quanto riportato da 'La Nazione', avrebbe già trovato un accordo con lui: contratto della durata di quattro anni, fino al 2021.

Resta da trovare però l'intesa col Nizza che continua a chiedere 5 milioni per il suo cartellino: i viola sono fermi a 3, ritenuti più che adatti per un giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno 2018.

Proseguono intanto i contatti con l'agente di Matteo Politano, che molto probabilmente incontrerà la Fiorentina nel fine settimana: l'obiettivo del club toscano è quello di trovare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, mentre al giocatore andrebbe una cifra compresa tra 1 e 1.2 milioni per quattro stagioni.