Calciomercato Fiorentina, ecco chi è Veretout: la stella transalpina in cerca di luce

La Fiorentina verserà 7 milioni di euro nelle casse dell'Aston Villa per assicurarsi Jordan Veretout, il futuro signore del centrocampo gigliato.

Jordan Veretout potrà presto essere un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista francese arriverà a breve a Firenze per le visite mediche lasciando così definitivamente l'Aston Villa, che ha accettato i 7 milioni messi sul piatto dai viola.

Ma chi è questo centrocampista che avrà l'ingrato compito di non far rimpiangere la partenza di Matias Vecino, sempre più vicino all'Inter? Scopriamolo insieme, anche se per qualcuno non è di certo un giocatore sconosciuto.

LA CARRIERA

Nonostante la giovane età (stiamo parlando di un classe '93), Veretout può vantare un curriculum di tutto rispetto. Più di 200 partite tra i professionisti ma, soprattutto, una grande capacità di adattamento dovuta alle esperienze sia in Ligue 1 che in Premier League.

Il centrocampista francese, infatti, ha legato la sua carriera calcistica a club di una certa importanza come Nantes, Aston Villa e Saint'Etienne. Realtà che gli hanno consentito di giocare con una certa frequenza e di inanellare quel minutaggio necessario per crescere sotto ogni punto di vista.

La sua miglior stagione, probabilmente, lo ha vissuta con il Nantes nel 2014-15, quando riuscì ad impreziosire le 36 gare disputate con 7 goal ed altrettanti assist che gli valsero il riconoscimento di capocannoniere della squadra.

CAMPIONE UNDER 20 CON LA FRANCIA

Che Veretout potesse avere un futuro da predestinato si capisce soprattutto nell'estate del 2013. L'allora centrocampista del Nantes, tra gli artefici della promozione in Ligue 1 della squadra, viene premiato dal commissario tecnico Pierre Mankowski che gli consegna le chiavi della Francia Under20 nei campionati mondiali per categoria disputati in Israele.

La selezione annovera elementi di primissima classe, come l'ex Roma Digne, Umtiti del Barcellona, Lemina della Juventus, Thauvin del Marsiglia, Kondogbia dell'Inter nonché il fuoriclasse del Manchester United Pogba. Non è un caso che quella Francia si aggiudicherà il torneo battendo ai rigori l'Uruguay dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. E Veretout? In goal negli ottavi contro la Turchia ma, soprattutto, il coraggio di calciare uno dei penalty nella lotteria dei rigori in finale.

L'ITALIA NEL DESTINO

Non è la prima volta che il centrocampista viene accostato ad un club italiano. Al termine della stagione 2014-15, come detto la migliore della sua carriera fino ad oggi, il Milan fece registrare un interesse velato. Diciamo qualcosa in più di un mero sondaggio.

Alla fine ad aggiudicarselo fu l'Aston Villa, che versò 8 milioni di euro nelle casse del Nantes per portarlo in Premier League. Operazione di mercato che non ha reso quanto sperato, viste le enormi aspettative che vi erano su Veretout.

NELLA FIORENTINA?

Difficile stabilire se Veretout possa rappresentare un punto fisso della Fiorentina targata Pioli. Sicuramente le possibilità aumenterebbero in caso di cessione di Vecino, ma anche con la permanenza dell'uruguaiano non è da escludere che possa giocare con una certa continuità.

Magari bisognerà attendere uno o al massimo un paio di mese prima di vederlo fiorire, tempo necessario per conoscere il nostro calcio ed ultimare la fase di ambientamento. In virtù di ciò sarebbe un azzardo scommettere su di lui in ottica fantacalcio.