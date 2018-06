Calciomercato Fiorentina, spesa in casa Udinese: De Paul e Meret

La Fiorentina punta l'Udinese: nel mirino di Corvino ci sono Rodrigo De Paul ed Alex Meret, ma entrambi vengono valutati 20 milioni di euro.

Si muove il calciomercato della Fiorentina. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Hancko e la cessione di Bruno Gaspar, il direttore sportivo Pantaleo Corvino sta concentrandosi sul reparto d'attacco.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il principale obiettivo è diventato Rodrigo De Paul dell'Udinese (37 presenze e 4 goal nel 2017-2018). La richiesta friulana è però al momento molto alta, 20 milioni di euro. In alternativa piace il classe 1994 dello Standard Liegi Edmilson Junior, con contratto in scadenza nel giugno del 2019 e nessuna intenzione di rinnovare coi belgi.

L'intenzione del dirigente toscano è quella però di ribussare alla porta, anche perchè c'è sempre l'idea di portare Meret (che spinge per diventare un giocatore viola) a disposizione di Pioli per sostituire Sportiello. Anche in questo caso però la richiesta della famiglia Pozzo è sempre di 20 milioni di euro. Per Meret nell'ultima stagione in maglia SPAL 13 presenze in Serie A. Il suo contratto ha scadenza nel giugno del 2022.