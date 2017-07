Calciomercato Fiorentina, Corvino tuona: "Bernardeschi incedibile"

18:44 Condividi Chiudi

Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, spiega: "Bernardeschi è incedibile, Borja Valero e Kalinic dicano se vogliono andare via".

La Fiorentina è stata sin qui certamente una delle protagoniste della sessione estiva di calciomercato. Il club gigliato infatti, ha già completato gli acquisti Vitor Hugo, Milenkovic, Bruno Gaspar ed il giovanissimo Vlahovic, al contempo però, sono diversi i suoi gioielli dati in partenza.

Da settimane infatti, si parla degli addii più che probabili di giocatori del calibro di Bernardeschi, Borja Valero e Kalinic, tutti elementi fondamentali per la Fiorentina di Paulo Sousa ma che al pari di altri giocatori che hanno rappresentato l’ossatura della squadra nelle ultime stagioni, potrebbero cambiare aria al fine di favorire un’autentica rivoluzione della rosa.

Bernardeschi, in particolare, è da tempo accostato con insistenza alla Juventus, a quanto pare però, il club viola potrebbe anche pensare di alzare un muro. Nonostante la società sia da tempo in attesa di una risposta sulla proposta di rinnovo avanzata al talento di Carrara, il giocatore è considerato al momento incedibile.

A confermarlo è stato il direttore generale viola, Pantaleo Corvino, ai microfoni della Domenica Sportiva: “Bernardeschi è un prodotto del vivaio della Fiorentina e per noi è incedibile”.

Se Bernardeschi è nel mirino della Juventus, Kalinic e Borja Valero piacciono non poco rispettivamente a Milan ed Inter. Corvino ha così fatto il punto sulla loro situazione: “Sono due giocatori legati alla Fiorentina ed anche noi siamo legati a loro. Se vogliono andar via devono dirlo, per noi fanno parte del progetto”.