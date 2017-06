Calciomercato Everton, spesa in Italia: “Lukaku andrà via, Bacca una soluzione”

L'osservatore dell'Everton Carlo Jacomuzzi fa il punto sul mercato in Italia: "Incontreremo Inter, Napoli e Fiorentina. Anche Zapata interessante".

La cessione di Romelu Lukaku porta nelle casse dell'Everton un bel tesoretto, che la dirigenza dei Toffees avrebbe deciso di spendere proprio in Italia. Alcuni dirigenti del club inglese stanno sondando diverse soluzioni con i top club del nostro campionato, l'osservatore Carlo Jacomuzzi fa il punto della situazione.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', l'osservatore dell'Everton annuncia importanti novità sul fronte offensivo e bussa in casa Milan: "Lukaku andrà via e Bacca potrebbe essere una soluzione, ma devono mettersi insieme una serie di fattori".

Durante il summit con i rossoneri si è parlato anche di M'Baye Niang, tornato a Milano dopo la positiva esperienza in Premier con la maglia del Watford. In seguito all'arrivo di Andrè Silva il Milan sta cercando di sfoltire il reparto offensivo e i milioni dell'Everton potrebbero essere una ghiotta opportunità.

In Italia il club inglese proverà ad intavolare più di una trattativa, come conferma lo stesso Jacomuzzi: "A Milano ho accompagnato i miei capi dell’Everton che volevano capire come il Milan si stava muovendo sul mercato e se ci poteva essere qualche possibilità. Più tardi incontreremo l’Inter, poi il Napoli, la Fiorentina e qualcun altro".

Sul fronte attacco piace anche Duvan Zapata: "E' un giocatore interessante, ma uno esclude l’altro, ma 25 milioni non credo sia una giusta cifra. Il Napoli l’ho seguito tante volte. Ghoulam? Chiuderà sicuramente in azzurro, l'Everton non è più un'insidia".