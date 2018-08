Calciomercato Empoli, ecco Acquah e Ucan: ufficiali i due colpi

13:17 Condividi Chiudi

L'Empoli ha annunciato sui suoi canali l'acquisto a titolo definitivo di Afriyie Acquah dal Torino: il ghanese rinforza il centrocampo di Andreazzoli.

Doppio rinforzo a centrocampo per l'Empoli: i toscani hanno infatti annunciato l'acquisto a titolo definitivo dal Torino del centrocampista Afriyie Acquah , e dal Fenerbahçe di Salih Uçan, che si trasferisce in Toscana a titolo temporaneo.

L'Empoli FC è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con il @TorinoFC_1906 per l´acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di @AcquahAfriyie20 . pic.twitter.com/NJiuaLGKhV

— Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 17 agosto 2018

"L'Empoli FC - si legge nella nota del club toscano per il ghanese - è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Torino per l'acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Acquah".

Il giocatore africano lascia i granata dopo 3 stagioni in cui ha collezionato complessivamente 79 presenze e 6 goal in tutte le competizioni.

L'Empoli FC è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con il @Fenerbahce per l'acquisto a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive di @salihucan48

Benvenuto Salih! pic.twitter.com/TIdgQwzz5G — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 17 agosto 2018

Per Ucan, classe 1994, si tratta invece della seconda esperienza in Serie A dopo quella poco fortunata fatta con la Roma dal 2014 al 2016: in maglia giallorossa il turco fece infatti appena 10 presenze.