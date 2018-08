Calciomercato Empoli, colpo Silvestre: arriva dalla Sampdoria

18:00 Condividi Chiudi

L'Empoli ha battuto la concorrenza del Bologna e di altri club di A, assicurandosi Matias Silvestre dalla Sampdoria: affare a titolo definitivo.

In un'afosa domenica di inizio agosto, l'Empoli mette a segno un bel colpo di mercato: è fatta per l'arrivo dalla Sampdoria di Matias Silvestre, che nella prossima stagione vestirà dunque la maglia azzurra.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riferisce 'Sky Sport', il club ligure e quello toscano hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centrale argentino, che approderà in Toscana a titolo definitivo: la formula del contratto dovrebbe prevedere la firma per un anno, più un'opzione per una seconda stagione.

L'Empoli e la Sampdoria stavano trattando da qualche giorno, per poi avvicinarsi sempre di più nelle ultime ore. Decisivo è stato l'assenso di Silvestre, che porterà dunque esperienza alla retroguardia di Andreazzoli. Addio alla Genova blucerchiata dopo quattro stagioni.

Sull'ex difensore di Inter e Milan c'erano varie altre squadre di Serie A: in particolare il Bologna, alla ricerca di un elemento per il ruolo. I felsinei non sono però riusciti ad affondare il colpo, venendo superati dall'Empoli.

Per Silvestre si tratterà della sesta esperienza in Serie A: è stato portato in Italia dal Catania, ha 'tradito' i colori rossazzurri per legarsi al Palermo, quindi ha giocato a Milano con Inter e Milan, infine ha indossato la fascia di capitano alla Sampdoria. Ora lo attende l'Empoli.