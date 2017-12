Calciomercato, è derby fra Milan e Inter per Jankto dell'Udinese

Milan e Inter hanno inserito Jakub Jankto fra gli obiettivi di calciomercato: l'Udinese potrà consolarsi con un'importante plusvalenza.

A suon di buone prestazioni, il ceco Jakub Jankto, classe 1996, si sta rivelando fra gli elementi più interessanti in prospettiva della Serie A. Anche per questo le due milanesi, Milan e Inter, si sarebbero messe sulle tracce della mezzala dell'Udinese, nell'ottica di un possibile trasferimento la prossima estate.

Il centrocampista non ha mai nascosto l'ambizione di giocare un giorno con una big, e dopo il suo gesto nella gara di Coppa Italia contro il Perugia, rivolto alla Tribuna centrale della Dacia Arena, secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport', le possibilità di un suo trasferimento la prossima estate sono molto concrete.

Su di lui sarebbe particolarmente vivo l'interesse del Milan, che già la scorsa estate lo aveva seguito come possibile vice-Kessié dopo la partenza di Kucka. Ma il Diavolo non può dormire sogni tranquilli, perché su Jankto, autore di 5 goal e 1 assist in questa prima parte di stagione fra campionato e Coppa Italia, seconto 'Tuttosport', avrebbe iniziato a muoversi anche l'Inter.

I nerazzurri, secondo il quotidiano torinese, sarebbero pronti a lanciare la sfida ai cugini e avrebbero elaborato una strategia vincente per beffare i rivali. L'Udinese, dopo una partenza a rilento, sta lentamente tirandosi al di fuori delle sabbie mobili della bassa classifica, e questo faciliterebbe i piani nerazzurri.

Il D.s. Piero Ausilio da un lato sarebbe al lavoro per crearsi un canale diplomatico con la famiglia Pozzo, dall'altro avrebbe avviato il discorso con l'agente Beppe Riso, che cura gli interessi del centrocampista e con cui i rapporti sono molto buoni, come testimonia l'operazione Gagliardini, altro elemento della sua scuderia.

L'Inter proverà dunque a intavolare già a gennaio l'operazione, per battere sul tempo i cugini del Milan e le inglesi Chelsea e Arsenal, pronte a fare un investimento importante per assicurarsi il giocatore. L'Udinese, che aveva pagato Jankto 8 milioni di euro nel 2014 per strapparlo allo Slavia Praga, potrà sicuramente consolarsi con un'importante plusvalenza.