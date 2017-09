Calciomercato, da Nainggolan a Pellegrini: il Manchester United guarda in casa Roma

08:56 Condividi Chiudi

Il Manchester United ha messo gli occhi sul giovane centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini: ha una clausola di 30 milioni di euro.

90 minuti contro il Verona sabato scorso, solamente 11 in occasione dell'esordio in Champions League contro l' Atletico Madrid . Sono bastati al Manchester United per decidere di tentare di acquistare il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini .

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport il manager dei Red Devil Josè Mourinho ha inviato uno dei suoi scout di riferimento all'Olimpico per visionare Radja Nainggolan: ma oltre a riferire della prestazione del belga l'incaricato dello Special One è rimasto così impressionato dalla prestazione dell'ex Sassuolo. La dirigenza dell'Old Trafford non ha perso tempo e lunedì mattina ha chiamato il procuratore del ragazzo per chiedere informazioni riguardo la clausola rescissoria di 30 milioni di euro fissata dalla Lupa (con la quale ha un contratto fino al giugno del 2022).

L'intenzione della Roma è ovviamente quella di non privarsi assolutamente del ragazzo, che viene considerato uno degli elementi sui quali fondare la squadra del futuro. Dello stesso avviso è lo stesso Pellegrini, attratto dalla possibilità di diventare un titolare e di conquistare in questo modo anche la maglia della nazionale azzurra in vista del prossimo mondiale di Russia 2018.