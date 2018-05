Calciomercato, Corvino assicura: "Chiesa? La Fiorentina può resistere"

17:57 Condividi Chiudi

Il direttore sportivo della Fiorentina è ottimista sulla permanenza di Chiesa, cercato da tutti i top club: "Possiamo resistere alle offerte".

Federico Chiesa resterà alla Fiorentina. Dopo le tante cessioni dell'estate 2017 stavolta è il direttore sportivo Pantaleo Corvino, intervistato da 'Sky Sport', a rassicurare i tifosi viola che temono di perdere le loro stelle.

"Chiesa è un titolare e, vista la nostra situazione, possiamo resistere a qualsiasi tipo di tentazione che possa presentarsi nei suoi confronti", assicura infatti Corvino.

Quindi il direttore sportivo plaude alla Fiorentina e ammette: "Quest'estate non pensavo all'Europa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro perché la Fiorentina aveva bisogno di cambiare, i giocatori che sono arrivati hanno sostituito benissimo quelli che sono partiti. A partire dalla difesa con Hugo, Milenkovic e Pezzella, fino al centrocampo.

È vero che abbiamo perso due giocatori importanti come Borja Valero e Vecino, ma i tredici goal di Benassi e Veretout parlano chiaro. Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di importante".

Tra i più positivi c'è stato sicuramente anche il Cholito Simeone che non ha fatto rimpiangere Kalinic: "Ha fatto una grande stagione. Champions? Per adesso ce la lottiamo con cinque-sei squadre. Ora sta toccando alla Lazio quando in passato c'eravamo noi al loro posto".

Infine Corvino blinda Pioli e ricorda: "Ha ancora due anni di contratto con opzione per il terzo. Dopo questa stagione siamo ancora più convinti di continuare insieme e di aver fatto un'ottima scelta".