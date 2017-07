Calciomercato, Conte fa muro: "Candreva e Matic? Non ne parlo"

10:46 Condividi Chiudi

Antonio Conte non vuole parlare di mercato: "Candreva è un giocatore dell'Inter, Matic non è qui. Morata? Giovane ma con esperienza".

Niente calciomercato per Antonio Conte che, almeno pubblicamente, preferisce non parlare delle possibili trattative che coinvolgono il suo Chelsea in questi giorni sia in entrata che in uscita.

"Candreva è un giocatore dell'Inter, non è giusto parlare dei giocatori di un'altra squadra. Ho grande rispetto per lui, per la sua squadra e per i miei giocatori", sottolinea Conte durante una conferenza stampa tenuta in Cina dove il Chelsea è impegnato in tournée.

Quindi Conte alza il muro anche sul fronte Matic, per il quale battagliano Manchester United e Juventus: "Non mi piace parlare di un giocatore che non è qui con noi".

Il tecnico invece parla volentieri di Alvaro Morata, appena acquistato dal Real Madrid su indicazione proprio di Conte: "E' un giocatore giovane ma con grande esperienza, visto che ha già giocato in due grandi squadre come Juventus e Real Madrid. Certo la Premier League è un campionato diverso dagli altri, ma penso che possa avere un buon impatto".

L'articolo prosegue qui sotto

Infine Conte spiega le condizioni di Pedro e attacca Ospina dopo lo scontro in Chelsea-Arsenal: "Purtroppo ha riportato fratture multiple al volto, ma penso che tra dieci giorni e con una maschera potrà tornare a lavorare con noi. Semplice tackle? No, io ero un giocatore e conosco la differenza, l'avversario non cercava il pallone".