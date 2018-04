Calciomercato Chievo, ufficiale l'acquisto di Fabbro

Il Chievo ha reso noto di aver acquistato dal Bassano Virtus l'attaccante classe 1996 Michael Fabbro, cresciuto nelle giovanili del Milan.

Il Chievo, attualmente impegnato nella lotta salvezza e che sta preparando la sfida di sabato prossimo contro il Torino, pensa al contempo alla prossima stagione, la 2018-2019, che spera possa ancora essere nella massima serie.

Con un comunicato apparso sul proprio sito è stato ufficializzato l'acquisto del classe 1996 Michael Fabbro: "L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michael Fabbro. Nato a San Daniele del Friuli il 10/05/1996, Fabbro è un giovane attaccante in scadenza di contratto con la società Bassano Virtus, con la quale si è messo in mostra nelle ultime tre stagioni nel campionato di Lega Pro, dopo aver militato nella Primavera del Milan".

Fabbro, che come specificato è in scadenza di contratto con la sua attuale squadra, il Bassano Virtus, arriverà quindi a parametro zero. Nella stagione in corso in Lega Pro ha collezionato 23 presenze e 3 reti.