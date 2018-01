Calciomercato, Carrillo al Southampton: battuto il record di Lemina

Guido Carrillo, attaccante costato al Southampton circa 19 milioni di sterline, batte il record di Lemina e diventa il giocatore più pagato dal club.

Anche il Southampton piazza un importante (e oneroso) colpo nel calciomercato di gennaio con l'acquisto di Guido Carrillo, attaccante che arriva dal Monaco.

Un acquisto destinato peraltro a entrare subito nella storia del club inglese dato che il suo cartellino sarebbe costato circa 19,1 milioni di sterline , cosa che lo fa diventare il giocatore più pagato di sempre dal Southampton.

Carrillo così batte quindi il record dell'ex juventino Lemina che era arrivato in Inghilterra qualche mese fa per 16 milioni di sterline.

"Sono molto conteto, è una bella sensazione fare parte di questo club. Conosco Southampton e guardo la Premier League da quando ero piccolo, l'ho sempre considerato il campionato più importante del mondo", rivela Carrillo.

L'attaccante come detto è stato acquistato dal Monaco, con cui in questa stagione ha giocato in tutto 24 partite segnando 8 goal, e al Southampton ritrova il tecnico Mauricio Pellegrino che lo aveva già allenato ai tempi dell'Estudiantes in Argentina.