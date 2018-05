Calciomercato, anche il Cagliari su Sandro: incontro con gli agenti

Oltre alle varie Torino, Sampdoria e Lazio, anche il Cagliari si inserisce nella corsa per Sandro: il club sardo prova ad anticipare la concorrenza.

Ormai è certo: uno dei grandi protagonisti del bel girone di ritorno disputato nella stagione appena conclusa, Sandro non rimarrà al Benevento. Alla naturale scadenza del contratto, il 30 giugno, ognuno per la propria strada.

Le pretendenti per il centrocampista brasiliano, poi, non mancano: nelle scorse settimane erano emersi i nomi di Torino, Lazio e Sampdoria, tutte interessate a portare a casa la sua esperienza a costo zero, ma adesso nella corsa si è inserito anche il Cagliari.

Secondo 'Sky Sport', nella giornata odierna è andato in scena un incontro tra gli agenti di Sandro e la dirigenza del club sardo. L'obiettivo è quello di mettere la freccia, di anticipare una concorrenza che in estate si preannuncia piuttosto nutrita.

Del resto, come detto, dall'arrivo di Sandro la stagione del Benevento è cambiata: da banda del buco a formazione apprezzabile, che da gennaio ha raccolto meno punti di quanti ne avrebbe meritati. Anche per merito dell'ex Tottenham, risalito dalla china dopo essere finito addirittura in Turchia.