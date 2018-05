Cagliari-Roma, le pagelle: Alisson è un muro, male Gerson

Nel Cagliari bene Andreolli e Cepitelli, brilla anche Deiola. Nella Roma Alisson è insuperabile, Under decide la sfida. Male Gerson.

CAGLIARI

CRAGNO 6: Incolpevole sul goal, è come sempre affidabile.

FARAGO’ 6: Prestazione sufficiente, sia in fase di contenimento che in fase di spinta.

ANDREOLLI 6.5: Ordinaria amministrazione, non sbaglia praticamente nulla.

CEPPITELLI 6.5: Dzeko non è un cliente facile e lui lo limita parecchio.

LYKOGIANNIS 5.5: Ha il merito di opporsi col corpo a Dzeko che aveva calciato a botta sicura, nel complesso però soffre parecchio la rapidità di Under.

PADOIN 6: Fa legna in mezzo al campo, come di consueto. (89’ HAN S.V.)

DEIOLA 6.5: Mostra personalità sin dal calcio d’inizio, non molla fino al triplice fischio finale.

BARELLA 6: Comincia bene, cala alla distanza.

IONITA 5: Prestazione incolore, non si vede mai. E’ nervoso, fa fatica a dialogare coi compagni. (83’ COSSU S.V.)

FARIAS 5: Spreca una colossale palla goal, poi non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso. (77’ SAU 5: Si ritrova tra i piedi un pallone che pesa come un macigno. Lo calcia addosso ad Alisson).

PAVOLETTI 5.5: Nel primo tempo è vivace, mette in apprensione la difesa della Roma. Nella ripresa sparisce dal campo.

ROMA

ALISSON 7: Decisivo. Ancora una volta. Si oppone al ‘tentativo’ di autogol di Bruno Peres con uno degli interventi più belli della stagione, poi dice no anche a Sau lanciato a rete. Determinante.

BRUNO PERES 6: Rischia l’autogoal, ma per il resto della gara svolge diligentemente il suo compito. (59’ FLORENZI 5.5: Entra quando la Roma soffre di più, non riesce ad allentare la pressione del Cagliari).

CAPRADOSSI 6.5: Mandato in campo all’improvviso per via del forfait di Manolas, gioca una buona gara disinnescando diverse iniziative dei sardi. Un buon debutto in Serie A per lui. (70’ JONATHAN SILVA 6: Offre il suo contributo nell’assedio finale).

FAZIO 6: Spalla affidabile per il giovane Capradossi, non rischia niente e non soffre mai nell’uno contro uno.

KOLAROV 6: A sinistra disputa una gara all’insegna dell’affidabilità, quando poi viene spostato in mezzo fa un intervento decisivo su Farias ma poi rischia la frittata con un ‘buco’ che manda in porta Sau.

GONALONS 5.5: Gira ancora una volta troppo lentamente, rendendo prevedibile la manovra della Roma. Nella ripresa, però, è utile nel giro-palla e si rende utile anche recuperando diversi possessi. Un suo errore nel finale, però, rischia di costare carissimo ai giallorossi.

DE ROSSI 6: Non vive una delle sue serate migliori, ma è bravo a garantire copertura ai due centrali.

UNDER 6.5: La rete con la quale sblocca la gara è un’autentica perla. Palla in buca d’angolo ed ennesimo goal pesantissimo per il turco. Un goal che profuma di Champions League (85’ SCHICK S.V.)

NAINGGOLAN 6.5: Il solito leone: lotta su ogni palla, contribuisce alla manovra, si lancia negli spazi.

GERSON 4.5: Impacciato, svagato, a tratti svogliato. Ancora una bocciatura per lui.

DZEKO 6.5: L’aggancio volante dal quale nasce il goal di Under è da applausi. Per il resto del match sgomita coi centrali avversari, senza mai sfigurare.