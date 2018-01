Cagliari-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

05:41 Condividi Chiudi

Il posticipo serale della 20ª giornata di Serie A vede la Juventus, 2ª in classifica, ospite del Cagliari, reduce dal successo contro l'Atalanta.

La Juventus , 2ª in classifica, prosegue la sua rincorsa al Napoli capolista e sfida in Sardegna il Cagliari di Lopez, reduce dalla bella vittoria esterna a Bergamo contro l'Atalanta, nel posticipo serale del 20° turno di Serie A.

Con UBI Banca puoi vincere la trasferta europea con la Juve! Scopri come

DOVE E QUANDO

Cagliari-Juventus si giocherà sabato 6 gennaio 2018 alle ore 20.45 alla Sardegna Arena di Cagliari.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La sfida fra Cagliari e Juventus sarà trasmessa sul digitale terrestre di Mediaset Premium sul canale 'Premium Sport', e sulla piattaforma satellitare Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1. La partita sarà visibile anche in streaming per i rispettivi abbonati attraverso Premium Play

PROBABILI FORMAZIONI

Nel Cagliari Lopez dovrebbe confermare il 3-5-2. Out Dessena, infortunato, e gli squalificati Joao Pedro e Miangue, sono in dubbio anche Cragno e Barella, entrambi non al meglio. Fra i pali dovrebbe essere confermato Rafael, fresco di rinnovo contrattuale con i sardi. Se Barella non dovesse farcela, Padoin sarà spostato al centro, come a Bergamo. A destra ballottaggio fra Faragò e Van der Wiel.

Nella Juventus Allegri ok Pjanic, mentre sono in dubbio Buffon e De Sciglio. Tatticamente i bianconeri si affideranno al 4-3-3, con Dybala e Mandzukic a supporto del centravanti Higuain. In mediana Khedira regolarmente titolare.

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Pavoletti, Farias.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic.