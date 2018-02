'Burian' fa tremare l'Italia: weekend di campionato a rischio?

L'ondata di gelo attesa nei prossimi giorni sull'Italia, denominata 'Burian', rischia di condizionare il prossimo turno di Serie A.

Arriva 'Burian', il campionato trema. L'ondata di gelo attesa tra il weekend e l'inizio della prossima settimana su tutta l'Italia, rischia di condizionare anche la prossima tornata di partite.

Temperature fino a -10, pioggia, vento e neve a bassa quota, con queste condizioni immaginare partite in dubbio diventa ovvio: tra sabato e domenica, la Serie A scenderà in campo per la 26ª giornata.

Emilia Romagna e Marche le regioni maggiormente a rischio, ma nei giorni seguenti l'allerta meteo si estenderà anche al resto del Paese: sabato alle 18, ad esempio, Bologna-Genoa è da 'cerchietto rosso'.

Così come Inter-Benevento delle 20:45, mentre domenica occhio di riguardo per Fiorentina-Chievo, Verona-Torino (rischio neve alto), Sassuolo-Lazio e Juventus-Atalanta. Colpa dello spauracchio 'Burian'.