Buffon, l'azzurro è amaro: "Il disturbo che ho arrecato..."

Gigi Buffon fa capire che le polemiche sulla sua ultima convocazione in azzurro potrebbero indurlo a rifiutare la passerella con l'Olanda.

Quando si parla di Italia, Gigi Buffon è un uomo ferito: lo dimostrano le parole pronunciate alla vigilia della finale di Coppa Italia, quando gli si chiede di quella che potrebbe essere la passerella finale della sua meravigliosa carriera in azzurro, ovvero l'amichevole con l'Olanda.

"Se tra 15 giorni mi vedrete in Nazionale? In questo momento non è un pensiero ricorrente - premette il portierone della Juventus prima di togliersi qualche sassolino dalla scarpa - Però. sicuramente ricordo con poco piacere le polemiche per il 'disturbo' che ho arrecato alla Nazionale a marzo. Io sono uno che ha impostato la propria vita su grande orgoglio e grande dignità, sono cose che hai o no...".

"Ci ho sempre messo la faccia, sono sempre andato via a testa alta - continua Buffon con orgoglio - Mi ha portato a fare scelte anche impopolari. Quindi è un pensiero, ci si pensa e si guarderà a tempo debito".

Buffon dunque potrebbe davvero rifiutare la convocazione: la sensazione è che servirà un bel colloquio tra Gigi e il nuovo Ct della Nazionale...