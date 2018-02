Buffon e l'amore per Ilaria D'Amico: "Fino alla morte"

Gigi Buffon confessa tutto il suo amore per Ilaria D'Amico ma non dimentica neanche Alena Seredova: "10 anni belli, la ringrazierò sempre".

Intervista a cuore aperto quella concessa da Gianluigi Buffon a Maurizio Costanzo che, su Canale 5, ha fatto parlare il portierone dell'Italia e della Juventus anche della propria vita privata.

A partire dalla storia nata qualche anno fa con la giornalista e conduttrice tv Ilaria D''Amico: "Penso che sia veramente una donna speciale e secondo me il nostro rapporto è un qualcosa di straordinario, e proprio per questo immagino che ci sarà una evoluzione in futuro, che durerà finché morte non ci separi".

Buffon però non dimentica neppure la prima moglie Alena Seredova: "E' una persona che ringrazierò sempre perché alla fine ho trascorso dieci anni veramente belli con lei. Me li ha dedicati, come penso di averglieli dedicati anch’io".

Quindi il portiere della Juventus ricorda: "Abbiamo fatto due figli stupendi, molto educati e gran parte del merito va a lei, ma penso che alla fine come in tutte le cose c’è un dare e un avere e se io ho ricevuto tanto, penso di aver anche dato tanto… e poi basta".

Buffon comunque al momento non sembra pensare al matrimonio con Ilaria D'Amico: "Non ne abbiamo ancora parlato. I rapporti tra Alena e Ilaria? Non ne sono a conoscenza ma spesso quando ho i figli con me, se ci sono delle priorità, si interfacciano".

Infine Buffon ricorda l'inizio della storia con la giornalista di 'Sky': "Vivevamo storie simili con i rispettivi partner e c'è stata subito una grande intesa". Intesa destinata a durare per sempre, parola di Gigi.