Buffon dice addio all'Italia: "Basta, non merito di essere considerato un problema"

Niente passerella finale in Nazionale per Gianluigi Buffon: "Non giocherò l'amichevole del 4 giugno contro l'Olanda, non sarò più un problema".

Conferenza stampa chiarificatrice per Gianluigi Buffon che ha annunciato il suo addio alla Juventus ma non ancora quello al calcio, mentre sono state chiuse tutte le porte per quanto concerne un suo futuro in Nazionale.

Il portiere bianconero ha di fatto reso noto la sua volontà di non indossare più la maglia azzurra: "Se Buffon è diventato un problema 3 mesi fa, non oso pensare cosa possa essere 3 mesi dopo e quindi ipoteticamente 6 mesi dopo, un anno dopo. Diventerebbe qualcosa di complicato da gestire, è una cosa di cui voglio tenermi lontano perché non penso di meritarlo ".

Tempo fa si parlò di possibile passerella per lui, ipotesi non confermato: " Non prenderò parte all'amichevole del prossimo 4 giugno contro l'Olanda. Credo che l'Italia abbia tanti bravi portieri su cui puntare nei prossimi anni".

Chiara quindi la volontà di Buffon di non risultare un peso, al fine di non condizionare le scelte del nuovo ct Roberto Mancini, che quindi dovrà attingere altrove per difendere i pali della porta azzurra. Riflettori puntati ovviamente su Donnarumma e Perin , indiziati principali per raccogliere l'eredità del 40enne di Carrara.

Con 176 presenze raccolte (68 clean sheets ), Buffon è tutt'ora il giocatore leader in questa speciale classifica e probabilmente lo rimarrà per ancora molto tempo. Con la Nazionale si è tolto la soddisfazione di vincere il Mondiale 2006, forse la gioia più grande di tutta la sua straordinaria carriera.