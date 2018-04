Buffon comunque a Russia 2018: sarà testimonial di una compagnia aerea

Buffon sarà testimonial, in occasione del mondiale, di una compagnia aerea russa, la S7 Airlines. Prima darà l'addio al calcio contro l'Olanda.

Nonostante la mancata partecipazione della nazionale italiana al mondiale di Russia 2018, Gigi Buffon prenderà comunque indirettamente parte alla kermesse iridata che avrà inizio il prossimo 14 giugno con il match tra Russia ed Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'La Stampa' il numero 1 bianconero è stato ingaggiato dalla compagnia aerea russa S7 Airlines per girare uno spot pubblicitario tra il 14 ed il 16 giugno. Probabile quindi che in quei giorni la FIFA lo possa invitare a restare per assistere all'inaugurazione ed a qualche match.

Il 7 giugno sarà invece atteso in Cina, perchè chiamato come testimonial ideale per promuovere il gioco del calcio. Gioco al quale darà addio con la maglia azzurra contro l'Olanda il 4 giugno all'Allianz Stadium: "Il mio obiettivo adesso è quello di chiudere la carriera nel migliore dei modi, penso di poterlo fare e di meritarlo".

Chiusura sulle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell'arbitro Oliver. "Userei toni diversi ma gli stessi contenuti. In questi giorni ho fatto lunghe passeggiate. E' stata una settimana dove ho vissuto emozioni forti, ma si vive anche per questo".