Brutte notizie per il Milan: il Villarreal non riscatta Bacca

19:15 Condividi Chiudi

Il Villarreal avrebbe già deciso di non destinare al Milan i 18 milioni per l'eventuale riscatto di Bacca. Il colombiano ha segnato 9 goal in Liga.

Se il Milan sperava di mettersi da parte grazie a Carlos Bacca un tesoretto utile per finanziare gli acquisti estivi, le prospettive non sono delle più rosee: il centravanti colombiano, a quanto sembra, non rimarrà in Liga.

Secondo le edizioni online di 'Marca' e 'Sport', quotidiani spagnoli, il Villarreal avrebbe infatti praticamente deciso di non riscattare il giocatore entro il 30 giugno. Se così sarà, nelle casse del Milan non entreranno i 18 milioni di euro stabiliti la scorsa estate, al momento del prestito con diritto di riscatto.

L'articolo prosegue qui sotto

La motivazione va ricercata soprattutto nel rendimento altalenante di Bacca con la maglia del Villarreal: sono 9 le reti messe a segno con la maglia amarilla dall'ex rossonero, arrivato a Milano nel 2015 proveniente dal Siviglia.

Bacca non è mai riuscito a ripetere la seconda, esaltante stagione vissuta in Andalusia: nel 2014/15 aveva firmato 20 goal, convincendo il Milan a puntare su di lui. Quando mancano 9 giornate alla conclusione dell'attuale campionato, come detto, il bottino è fermo a meno della metà.

La speranza del Milan è che il Villarreal cambi idea nelle prossime settimane, ma la decisione sembra essere stata presa: niente riscatto. Brutte notizie per il club rossonero, che puntava sui 18 milioni per rientrare parzialmente dei 30 spesi per portarlo sotto la Madonnina.