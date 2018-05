Brivido Champions per la Juventus: rischia un girone con Real e Tottenham

Se il Real Madrid non vincerà la Champions League scivolerebbe in seconda fascia, la Juventus rischia di incrociarlo già nella fase a gironi.

La conquista dello Scudetto con la conseguente certezza della prima fascia nella prossima Champions League non basta per fare dormire sogni tranquilli alla Juventus in vista del sorteggio per la fase a gironi 2018/19.

A spaventare i bianconeri è in particolare lo spauracchio Real Madrid dato che, se gli spagnoli non dovessero vincere la Coppa contro il Liverpool, scivolerebbero in seconda fascia e potrebbero dunque da subito essere accoppiati con i bianconeri.

Delle 26 squadre finora sicuramente qualificate alla prossima Champions la Juventus nella fase a gironi eviterà sicuramente Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Manchester City e Lokomotiv Mosca.

GRUPPO DA INCUBO GRUPPO DA SOGNO Juventus Juventus Real Madrid* Basilea** Tottenham*** Ludogorets*** Hoffenheim Viktoria Plzen***

* in seconda fascia solo se il Liverpool vince la Champions 2017/18

** non ancora qualificato

*** fasce non ancora assegnate

Il Real Madrid però non è l'unico spauracchio perchè tra seconda e terza fascia ballano attualmente squadre del calibro di Tottenham e Liverpool (se non vincerà la Champions), mentre il Manchester United di Mourinho e Pogba è già un pericolo reale per i bianconeri.

La Juventus insomma ad oggi rischia quindi un girone di ferro con Real Madrid, Tottenham e Hoffenheim ma può sperare anche in un'urna molto più benevola che ad esempio la metta di fronte a Basilea, Ludogorests e Viktoria Plzen.

Sorteggio ancora più complicato ovviamente per le altre tre italiane dato che il Napoli verrà inserito in seconda fascia e l'Inter addirittura in quarta, mentre la Roma ad oggi balla ancora tra seconda e terza. Per sapere come finirà non resta che aspettare.