Borja Valero innamorato di Firenze: si tatua le coordinate della città

10:00 Condividi Chiudi

Borja Valero è ormai cittadino adottivo di Firenze e non perde occasione per dimostrarlo: tatuaggio con le coordinate della città.

L'Inter ci ha fatto un pensierino, visto che la Fiorentina è in un momento di transizione dopo l'addio a Sousa e potrebbe voler disfarsi del suo robusto ingaggio da 1,7 milioni, ma fosse per Borja Valero non ci sarebbe alcun dubbio su dove lo spagnolo giocherà almeno fino alla scadenza dell'attuale contratto prevista nel 2019.

Un post condiviso da bvalero20 (@bvalero20) in data: 1 Giu 2017 alle ore 12:27 PDT

"Ho due anni di contratto con la Fiorentina ed intendo continuare a giocare qui - ha ribadito lo spagnolo qualche giorno fa - Con la mia famiglia ci troviamo molto bene a Firenze e pertanto non ci sono motivi per andarsene". Leggi di più Borja Valero cuore viola: "Champions? Tifo Real, Juventus nemica"

Calciomercato Inter, Borja Valero e Luiz Gustavo per la mediana

E quanto il legame con la città sia forte, Borja Valero lo ha voluto dimostrare tatuandosi le coordinate di Firenze e postando la foto su Instagram: "Sulla mia pelle per sempre". Con tanto di cuore viola a Ponte Vecchio...