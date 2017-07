Borja Valero all'Inter: con Spalletti più "regista alla Pizarro" che "trequartista alla Nainggolan"?

Borja Valero è un nuovo giocatore dell'Inter: per lo spagnolo Spalletti ritaglierà un ruolo da trequartista o lo plasmerà sul modello di Pizarro?

Dopo un lungo corteggiamento, l'Inter è riuscita a portarsi a casa Borja Valero, come annunciato ufficialmente dalla Fiorentina. Il centrocampista spagnolo, che ha compiuto 32 anni a gennaio, va così a rafforzare il centrocampo nerazzurro e a prendere il posto, almeno sotto l'aspetto numerico, di Ever Banega. L'ormai ex viola è già in ritiro con la sua nuova squadra a Riscone di Brunico, dove nei prossimi goirni inizierà a familiarizzare con le tattiche di mister Spalletti.

BORJA & SPALLETTI: INSIEME CON UN ANNO DI RITARDO

Le strade di Borja Valero e Luciano Spalletti si incrociano con un anno di ritardo. Lo scorso anno infatti, il tecnico di Certaldo aveva ottenuto l'ok dalla Roma per avere a sua disposizione il centrocampista spagnolo: unica condizione? Superare il Porto e accedere alla fase a gironi di Champions League. I giallorossi, però, non ci riuscirono, e l'affare sfumò: Borja Valero restò a Firenze e Spalletti fu costretto a fare a meno di lui. Adesso, un anno dopo, le loro strade si incrociano di nuovo.

COLLOCAZIONE TATTICA: PIU' PIZARRO CHE NAINGGOLAN?

"Borja Valero sarà il Nainggolan dell'Inter". In tanti hanno associato l'acquisto del centrocampista spagnolo alla casella di "trequartista spallettiano", attualmente vuota. Tuttavia, stando a quanto visto nel corso dell'ultima stagione, immaginare un Borja Valero in grado di viaggiare sugli standard del belga appare un po' pretenzioso. Nel corso delle ultime stagione, infatti, Borja Valero - celebre 'tuttocampista' - ha limitato il suo raggio d'azione, riducendo, ad esempio, il numero di inserimenti senza palla. Altro dato interessante riguarda il numero di tiri effettuati: Borja Valero ha calciato verso la porta avversaria 27 volte nell'arco del campionato, Nainggolan invece ben 64. Il belga, inoltre, ha garantito un "chilometraggio" davvero da record mentre il Borja Valero delle ultime due annate ha sfruttato al massimo la sua intelligenza tattica per farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto ma non ha certo macinato chilometri come il 'Ninja' o, per intenderci, il Perrotta della prima era giallorossa di Spalletti.





Insomma, difficilmente Borja Valero potrà occupare la casella di trequartista centrale e, se lo farà, probabilmente gli sarà richiesto di svolgere della mansioni decisamente diverse da quelle che Spalletti richiede in quella zona di campo. In alternativa, Borja Valero potrebbe far coppia con Gagliardini, o talvolta con Kondogbia, nel tandem di centrocampisti davanti alla difesa. Un po' alla Pizarro.

GLI SPAGNOLI NERAZZURRI

Borja Valero sarà il quinto calciatore spagnolo a vestire la maglia dell'Inter: prima di lui hanno indossato la casacca nerazzurra Luis Suarez e Joaquin Peirò negli anni '70, Farinos all'inizio del nuovo millennio e Martìn Montoya nel corso della stagione 2015-2016.