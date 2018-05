Bonucci carica il Milan: "L'Europa League merita rispetto"

Il capitano chiede al Milan di mantenere il sesto posto: "La Champions ha un altro fascino, ma anche l'Europa League merita rispetto".

L'obiettivo Champions è definitivamente sfumato ormai da tempo ma il Milan adesso deve almeno garantirsi l'accesso diretto alla prossima Europa League e per farlo serve una vittoria contro la Fiorentina.

Ecco perchè il capitano Leonardo Bonucci, intervistato da 'Milan TV', prova a caricare i compagni: "Giocare in Europa è sempre importante. E' normale che giocare la Champions League ha un fascino diverso, ma l’Europa League merita rispetto. L'Atletico Madrid, scendendo dalla Champions League, è arrivata fino alla fine e l’ha vinta. Per noi deve essere da esempio".

Quindi il difensore sottolinea: "Quella di quest’anno è stata un’Europa che ci ha formato sotto il livello di esperienza, che ci ha insegnato tanto nelle due partite contro l’Arsenal: noi ci siamo misurati con giocatori più avanti di noi, con alcuni giocatori più importanti di qualcuno della nostra squadra. Però deve lasciarci l’insegnamento che possiamo competere per quei traguardi".

Infine Bonucci mette in guardia dal pericolo Fiorentina: "Si sono ricompattati, hanno fatto gruppo e stanno giocando anche per Astori. Ci aspetta una partita dal risultato non scontato. Servirà il miglior Milan. I tifosi ci sono sempre stati vicini e vanno ripagati con l'ultimo sforzo stagionale, per centrare l'Europa dalla porta principale".