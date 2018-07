Bonucci alla Juventus? Insigne stupito: "Non si è lasciato bene"

Il giocatore del Napoli commenta le voci su un possibile ritorno di Bonucci alla Juventus: "Qualche tifoso non lo accoglierà bene".

E' il tormentone delle ultime ore di calciomercato ma ora, sul possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus dopo una sola stagione di Milan, dice la sua anche Lorenzo Insigne .

Il giocatore del Napoli , intervistato da 'Premium Sport', ha infatti commentato l'eventuale ritorno del difensore a Torino senza nascondere un certo stupore.

"Da compagno di nazionale mi stupirebbe vederlo tornare alla Juve perché non si è lasciato bene . Dovesse succedere, qualche tifoso non lo accoglierà bene " , sottolinea Insigne.

Ma poi assicura: " Ho un grande rapporto con lui e spero che vada bene per lui, se è questo che vuole ". Cosa sulla quale, a dire il vero, non sembrano esserci più molti dubbi.

Resta invece da capire se e come l'affare possa davvero andare in porto dato che il Milan avrebbe chiesto in cambio il cartellino di Caldara ma il difensore viene ritenuto incedibile dalla Juventus e soprattutto da Allegri. Non resta che attendere, insomma.