Bologna-Roma: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Protagoniste di un avvio di campionato deludente, Bologna e Roma si sfidano: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in Tv e streaming.

Senza vittorie una, pesantemente attardata in classifica l'altra. Bologna e Roma vanno a caccia di tre punti necessari per consentire la svolta a un campionato iniziato malissimo.

DOVE E QUANDO

La gara tra Bologna e Roma si giocherà domenica 23 settembre alle ore 15.00 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Bologna-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251); sarà possibile vedere la gara anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ROMA

Pippo Inzaghi non ha ancora a disposizione Helander e dovrebbe riproporre Gonzalez nella difesa a tre. La squalifica di Pulgar, espulso a Genova, e la contemporanea assenza di Donsah obbligano il tecnico a rivedere il centrocampo: dentro Svanberg. Davanti ancora problemi per Destro, la cui presenza è in dubbio: Falcinelli, Santander e Okwonkwo si contendono due maglie.

Di Francesco potrebbe fare turnover dopo aver affrontato il Real Madrid in Champions, da capire le condizioni dei giallorossi dopo la gara di coppa. Kluivert scalpita in attacco, Karsdorp in difesa. Ancora in dubbio Pastore, probabile maglia da titolare per Perotti nel tridente.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Gonzalez; Mattiello, Svanberg, Poli, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Under, Dzeko, Perotti.